Сына задержанного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, Сейитбека, вызвали на допрос в МВД, сообщает РИА Новости.

«Насколько мне известно, он прямо сейчас на допросе. По какому конкретно делу его опрашивают — я точно не знаю», — заявил адвокат.

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался силовикам вечером в четверг. На следующий день после его задержания, в пятницу, последовали аресты и вызовы на допросы его ближайших сторонников, среди которых бывший глава аппарата президента Фарид Ниязов, советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева, депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.

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