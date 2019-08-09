Волна послереволюционного насилия захлестывает Киргизию. На очереди Армения?

В последние дни Бишкек, столица Киргизии, на пространстве бывшего СССР оказался основным поставщиком «горячей» хронике. Здесь наконец удалось арестовать экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. В спецоперации участвовали до 6 тысяч силовиков, им противостояли не менее 400 сторонников бывшего главы государства. В результате один спецназовец погиб, число раненых превысило полсотни. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой недельный краткосрочный отпуск и направился в Бишкек, где созвал заседание Совета безопасности.

Первую попытку штурмовать резиденцию экс-главы страны в селе Кой-Таш Чуйской области спецназ Государственного комитета национальной безопасности Киргизии предпринял еще 7 августа. Неудачно: охранявшие резиденцию сторонники экс-президента атаку отбили и даже взяли в заложники шестерых силовиков. В Кой-Таше вспыхнули столкновения между дополнительными силами милиции и «группой поддержки» Атамбаева. В резиденции начали отстреливаться. В результате противостояния один спецназовец погиб, еще 52 человека получили ранения и травмы, включая журналиста и сотрудников правоохранительных органов. Позже экс-президент признался, что стрелял из снайперской винтовки, правда, уверял, что старался ни в кого не попасть. Однако это его признание появилось уже после того, как в одной из больниц Бишкека умер получивший смертельное ранение спецназовец, и было объявлено, что стреляли в него из снайперской винтовки. Впрочем, такой «боевой опыт» не помешал Атамбаеву призывать силовиков «не стрелять в свой народ».

Экс-премьер-министр и бывший глава МНБ (ныне ГКНБ) генерал-лейтенант Феликс Кулов весьма жестко оценил штурм резиденции Атамбаева: «Это просто бездарные действия силовиков. Все нужно было делать на рассвете. При этом у них должна была быть полная информация о том, что происходит на объекте, чтобы исключить жертвы». Глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев заявил в Жогорку кенеше (парламенте): «Здесь никто не ожидал, что Атамбаев начнет стрелять в практически безоружных парней. Честно говоря, я жалею, что не разрешил огонь на поражение».

8 августа силовики действовали уже по-другому: протаранили ворота и пошли на штурм. Теперь бывший президент доставлен в МВД. Его уже обвиняли в коррупции, теперь добавилось еще и сопротивление при аресте, да еще столь масштабное. И самое тревожное, что, по мнению экспертов, это еще не конец. В центре Бишкека сторонники Атамбаева уже «схлестнулись» с силовиками. Аналитики напоминают о традиционном для Кыргызстана соперничестве «северного» и «южного» кланов, о том, что Атамбаев — «северянин», а вот действующий глава страны Жээнбеков — выходец с юга…Эксперты обвиняют обоих лидеров в неадекватности, сетуют, что недавняя попытка Владимира Путина примирить действующего главу государства и экс-президента не увенчалась успехом и заверяют: российской базе «Кант» ничего не угрожают. Не видят в происходящем и иностранного вмешательства. Российский эксперт по странам Центральной Азии, политолог Аркадий Дубнов выразился на этот счет весьма резко: «Оставьте такие разговоры. Глупее версии я даже представить не могу. Это схватка элит».

Только вот добавим от себя: в Кыргызстане эта самая «схватка элит» идет уже с помощью снайперских винтовок, а не кабинетных интриг.

А теперь вспомним: в 2005 году вслед за «революцией роз» в Грузии и первым киевским Майданом «сдетонировала» ситуация в Бишкеке. Здесь планировались даже не президентские, а парламентские выборы, но попытка властей «подкорректировать» их результаты привела к взрыву возмущения. В результате событий, которые потом назвали «тюльпановой революцией», тогдашний президент Аскар Акаев был вынужден уйти в отставку, главой государства стал Курманбек Бакиев. Тогда, в «нулевые», «бархатные революции» были самой, наверное, популярной темой в политике. Они, простите, очень эффектно смотрелись на экранах и мониторах. Ими восторгались, им посвящали лекции и конференции. Многим казалось, что такого рода «бархатные революции» — это быстрая и самая надежная дорога к демократии, лучший способ победить коррупцию и т.д. И вроде бы Грузия была ярким положительным примером. Но в Кыргызстане все пошло иначе. Революция смела одних, возвела на вершину других, но через пять лет, в 2010 году, бежать из страны пришлось уже Бакиеву. Теперь наступает новый кризис, и страна вновь балансирует на грани полномасштабной гражданской войны. Наверное, если постараться, можно найти множество объяснений. Для любых реформ нужен фундамент, прежде всего экономический. Нужна необходимая степень зрелости тех сил, которых очередная революция вознесет на гребень. В Кыргызстане, к сожалению, этого не произошло. Не наступило ни реальных реформ, ни ощутимых социальных, политических и экономических сдвигов — если не считать вступления Киргизии в ЕАЭС. Но самое главное и самое печальное, после двух революционных «перезагрузок» в стране так и не заработали легитимные и мирные способы и механизмы управления. В общем, знакомое еще с советских лет «есть у революции начало, нет у революции конца» получило совсем не то прочтение.

Теперь те же невеселые уроки постигает еще одна страна «неподготовленной революции» — Армения. Где весной 2018 года все развивалось в полном соответствии с «революционной» стилистикой: пеший марш, перекрытие улиц, митинги на площади, много слов о демократии, правах человека и борьбе с коррупцией…И где, как теперь становится понятным, «шашлычная революция» вознесла на гребень волны вовсе не ответственного политика, а дешевого во всех смыслах популиста Никола Пашиняна. И самое главное, если сама эта революция была бескровной, это еще не значит, что Армения застрахована от той самой волны «послереволюционного» насилия. Потому как сегодня, через год с небольшим, все больше свидетельств, что государственная машина в Армении просто «пошла вразнос». Изрядную пищу для размышлений дает здесь вспыхнувший в Армении скандал вокруг сенсационной «утечки» ВВС относительно «дела 1 марта», то есть нового расследования расстрела на улицах Еревана протестующих против фальсификации президентских выборов, на которых нарисовали победу Сержу Саргсяну. Тогда были убиты 10 человек, несколько десятков ранены, Напомним: как сообщила Британская телерадиовещательная корпорация, «операцию» осуществил переброшенный из Карабаха отряд, который был расквартирован в подвалах администрации президента. Командовал же всем генерал-майор Самвел Карапетян (Огановский). Кроме того, выяснилось, что посещали этот отряд оба теперь уже бывших президента — и Роберт Кочарян, и Серж Саргсян.

В этой истории, как говорится, «прекрасно все»: и сам факт утечки, и ее содежрание, и реакция армянской правящей команды. Где, к вящему возмущению «карабахцев», даже не пытаются выяснить источник такой «утечки» и объяснить, как секретный по определению документ попал в печать. Координатор о военного сайта Razm.info Карен Вртанесян на своей странице в Facebook обратил внимание, что статья появилась спустя всего два дня после скандального выступления Пашиняна в Карабахе, и отметил: «Пикантность ситуации заключается в том, что проправительственные СМИ и пропагандисты не требуют выявления источника слива и наказания виновных, а начинают активно распространять статью BBC». Автору нашумевшей статьи, журналисту Русской службы «BBC» Григорию Атанесяну уже начали поступать сообщения с угрозами. И все это складывается в общую картину: «карабахцы», которые без колебаний пошли на кровопролитие 11 лет назад, вполне могут повторить опыт, но уже в оппозиционном статусе. Так что и в Армении, похоже, главные драматичные события еще впереди.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az