Банки и торговые центры закрываются в Бишкеке из-за митинга сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который запланирован на четверг, 8 августа. Об этом сообщил портал 24.kg.

«В администрации ЦУМа «Айчурек» 24.kg подтвердили, что торговый центр закроется в перед началом митинга из-за сложившейся ситуации. Часть магазинов по продаже сотовых телефонов уже не работают, сотрудники вывозят товар», — говорится в сообщении портала.

Так, банк «Бай-Тушум» предупредил клиентов и партнеров о закрытии всех офисов и сберкасс в Бишкеке за час до митинга, в 15:00 (12:00 мск). Остальные филиалы работают в штатном режиме. Другие организации, работающие в центре города, также закрываются и отпускают своих сотрудников по домам.

8 августа Атамбаев сообщил, что его сторонники собираются провести митинг у здания парламента в Бишкеке. Акция начнется в 16:00 по местному времени.

Minval.az