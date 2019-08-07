Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в беседе с ФАН прокомментировала сообщение о том, что британская полиция не располагает доказательствами, чтобы предъявить властям России обвинения в связи с делом об отравлении в Солсбери.

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«Мы об этом и говорили с самого начала. Понимаете, мы с самого первого дня, когда всё это случилось, говорили: Россия тут совершенно ни при чём», — заявила она.

Скрипаль также сообщила, что дядя по-прежнему не выходит с ней на связь.

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