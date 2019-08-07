Оскароносный голливудский режиссер Гильермо дель Торо стал обладателем звезды на Аллее славы. Во время торжественной церемонии открытия звезды он посвятил ее Мексике и всем мигрантам, включая самого себя.

Режиссер признался, что для него получение звезды является большой честью, сообщает Los Angeles Times.

Он также обратился к мигрантам, призвав их верить в мечту и не бояться на своем пути препятствий.

На церемонию режиссер пришел под мексиканским флагом. А во время произнесения речи он стал на одно колено, чтобы поцеловать государственный символ своей страны.

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