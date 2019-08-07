Полиция назвала имя убийцы известного российского шансонье Михаила Круга. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

В убийстве музыканта подозревался киллер банды Тверские волки Александр Агеев. В настоящее время он отбывает пожизненное наказание за многочисленные преступления, совершенные в 1990-2000 годах.

Накануне Агеев принял участие в следственном эксперименте в доме Круга, в ходе которого признался в убийстве музыканта. Сообщается, что Агеев написал чистосердечное признание.

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