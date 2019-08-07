Издание «Проект» сообщило, что ведущая канала «Россия 24» Наиля Аскер-заде стала владелицей огромного — почти 43 тыс. квадратных метров — участка леса вблизи деревни Раздоры на Рублевке. По данным издания, участок журналистки азербайджанского происхождения Аскер-заде расположен рядом с госдачей «Барвиха-4», в которой жили Михаил Горбачев, а затем Борис Ельцин, кроме того, вокруг участка телеведущей расположены охраняемые земли с краснокнижными животными.

Приблизительная стоимость участка — 45 млн долларов. А общая стоимость всего имущества Аскер-заде составляет почти 3 млрд рублей, пишет «Проект».

Собственником участка Аскер-заде, по данным «Проекта», стала год назад. Однако сама телеведущая заявила журналистам, что это не ее участок. На вопрос «Проекта», почему тогда в выписке ЕГРН указано ее полное имя, Аскер-заде ответила смайликом.

Участок Аскер-заде, хоть пока и представляет собой почти сплошной лес, куплен для возведения загородного особняка — по документам он имеет статус «для индивидуального жилищного строительства», пишет «Проект».

Вокруг участка Аскер-заде — территории Серебряноборского лесничества, особо охраняемой природной территории с краснокнижными животными и растениями. Статус заказника этим лесам придали только в 2017 году. Теперь там запрещена вырубка. Лесной участок Аскер-заде в состав заказника не включили — как и лесной участок, арендованный по соседству зампредом правительства Антоном Силуановым. Еще один сосед Аскер-заде и Силуанова — замминистра обороны Руслан Цаликов.

Minval.az