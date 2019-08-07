Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью украинских военных в Донбассе 6 августа, передает «Украинская правда».

«Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру», — рассказал Зеленский.

Он также привел слова, которые сказал Путину: «Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей». Что ему ответил президент России, не уточняется.

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