Россия рассчитывает, что Соединенные Штаты по ее примеру заявят об отказе первыми размещать ракеты средней и меньшей дальности, но Вашингтон на это не идет.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил в интервью российским СМИ секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, комментируя выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Мы сделали заявление, что первыми мы не будем нигде размещать оружие. И нам бы очень хотелось, чтобы американцы сделали аналогичное заявление, но они на это не идут», — констатировал Патрушев.

Патрушев напомнил, что США сначала вышли из договора по ПРО, сейчас — из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Остается в действии договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), причем было ими (американцами) уже заявлено, что они рассматривают вопрос в 2021 году из этого договора тоже выйти», — сказал секретарь российского Совбеза, отметив, что остается еще договор о нераспространении ядерного оружия, и это «те моменты, которые их (американцев) сдерживают».

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Москва предлагала Вашингтону ознакомиться с ракетой, которая стала поводом для разрыва Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД).

Патрушев сообщил, что Москва предложила Вашингтону «в закрытом режиме» посмотреть эту ракету, чтобы американская сторона получила «всю исчерпывающую информацию о ней» и убедилась, что данное оружие не нарушает договор.

«Они от этого отказались», — сказал секретарь Совбеза.

После этого Россия открыто продемонстрировала ракету в присутствии иностранных делегаций, однако представители США не приехали на это мероприятие и рекомендовали отказаться от участия своим партнерам по НАТО, напомнил Патрушев.

Он отметил, что проводил встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, также американского чиновника принимал Владимир Путин, и тема ДРСМД поднималась на переговорах.

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