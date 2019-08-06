Протоиерей и духовник Алексеевского женского монастыря Москвы Артемий Владимиров заявил, что общался с ученым Чарльзом Дарвином, который умер в 1882 году. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Спас».

По словам Владимирова, разговор состоялся в Вестминстерском аббатстве, где похоронен Дарвин. Он рассказал, что не является поклонником «обезьяньей теории» и ему было интересно поговорить. В частности, он спросил ученого, есть ли «какие-то промежуточные звенья между видами — между зеброй и жирафом». Протоиерей добавил, что у Дарвина было «наивное представление, что археология найдет промежуточные звенья».

«Что вы думаете я услышал [в ответ]? «Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь. Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения»», — процитировал священник слова, якобы услышанные от Дарвина. Он также порадовался «торжеству разума и православия» и предложил «Спасу» транслировать передачи на английском и китайском языках.

В своем труде «Происхождение видов» Дарвин назвал естественный отбор основным механизмом эволюции, напоминает «Лента.ру». Он также обосновал, что все живые организмы происходят от общих предков и эволюционируют со временем. Так, в работе «Происхождение человека и половой отбор» говорится, что человек произошел от обезьяны.

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