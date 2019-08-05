Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития России. К такому выводу пришли эксперты Института экономики роста имени Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, пишет РБК.

Как отмечается в исследовании, Росстат по итогам первого квартала 2019 года оценил рост российской экономики в 0,5%. Эксперты института предполагают, что рост обусловлен исключительно успехами крупных предприятий и госсектора, в то время как анализ реестра субъектов малого и среднего предпринимательства свидетельствует о снижении экономической активности. По итогам первого полугодия 2019 года количество работников малых и средних предприятий сократилось на 1,6% (более чем на 257 тыс. работников). Количество малых и средних предприятий сократилось на 7-8% (на 18,2 тыс. малых предприятий и на 1,5 тыс. средних). Спад начался в августе прошлого года. В то же время количество сотрудников на микропредприятиях выросло на 6,7% (460,5 тыс. человек).

Авторы документа считают, что резкое изменение численности сотрудников микро- и малых предприятий связано с тем, что часть малых предприятий перешла в разряд микропредприятий. Учитывая жесткую налоговую и денежно-кредитную политику, а также слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году.

В то же время доцент РАНХиГС Олег Филиппов отмечает, что рецессия в России уже началась: экономические показатели в нынешнем полугодии являются худшими со времен кризиса 1998 года, россияне продолжают беднеть, а число сделок по распродаже предприятий малого и среднего бизнеса превысило результат за последние восемь-девять лет. По его словам, небольшой рост экономики может быть продемонстрирован за счет крупного иностранного бизнеса или госсектора. А малый и средний бизнес начинает постепенно превращаться в микропредприятия, которые могут выжить за счет упрощенной системы налогообложения и сокращения персонала до предела. На ситуацию повлияло, в частности, ужесточение налоговой нагрузки и повышение НДС. Другие эксперты отмечают, что из-за агрессивного развития сетевой розницы маленькие магазинчики закрываются «почти ежедневно».

В июне этого года министр экономики Максим Орешкин предупредил о возможной рецессии в 2021 году из-за активного роста потребительского кредитования. По его словам, нынешний темп роста кредитования, составляющий 30% в годовом выражении, абсолютно неустойчив и превышает рост доходов населения. В свою очередь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, что обращаться за новыми кредитами россиян толкает низкий уровень доходов, и добавила, что рисков нарушения финансовой стабильности и создания кредитного «пузыря» на отечественном потребительском рынке пока не наблюдается.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин согласился, что рецессия отечественной экономики возможна, однако она продлится недолго — один-два квартала. Вместе с тем, по его оценке, в ближайшее время Россия не сможет превысить среднемировые экономические темпы роста.

Minval.az