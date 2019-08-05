2 августа под председательством президента Узбекистана Шовкета Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное анализу проводимой работы по развитию малого бизнеса и предпринимательства.

В ходе мероприятия глава государства высказал свое мнение на счет деятельности хокимов. Мирзиёев жестко раскритиковал хокимов (глав) Ферганы, Кашкадарьи и Хорезма за допущенные ошибки.

В первую очередь президент прокомментировал ситуацию в Хорезмской области.

«Один из людей, который является врагом моей политики, это хоким Хорезмской области, господин Эрманов. Я отправляю поздравления от комментариев тебе и таким бессовестным людям как ты. Ты прочитай комментарии про мою политику. Если ты мой друг и не умеешь сносить здания, почему ты это сделал? Вот, прочитай комментарии. Это твое враждебное отношение ко мне. Почему перед сносом не подумал головой? Если польза от сноса или нет? Читая все эти проблемы, как я могу нормально сидеть в своем кабинете?» — сказал президент.

Затем президент раскритиковал хокима Кашкадарьинской области.

«В Кашкадарье работает бессовестный чиновник Рузиев, который 5 лет руководил министерством сельского хозяйства. Прочитай комментарии после визита председателя СГБ в Кашкадарьинскую область. Один из твоих подчиненных поссорился с одним из местных жителей и опозорил меня на весь мир. Ты говоришь, что это твой район, сделаю то, сделаю это. У тебя нет нормальных кадров, а ты хочешь Дехканабад. Вот твоя дружба. В то время когда я стараюсь развивать открытость и укрепить репутацию власти, ты так по-дружескиотносишься ко мне. Если у тебя не работает голова, почему ты сносишь нормальное здание? Вот если снесут твой дом, что ты сделаешь? Бессовестные, когда я вам поручил сносить здания? Я вам сказал, чтобы вы взяли разрешение у жителей и оплатили всю компенсацию. С господином Зокировым вы должны были подготовить проект, согласовать его с премьер-министром, а затем сносить здания. Я дал такое поручение. Вот результат твоей дружбы. Рузиев, ты станешь хокимом этого района», — отметил глава государства.

В ходе мероприятия Мирзиёев также высказал свое мнение на счет сносов и раскритиковал положение дел в Ферганской области.

«Вот как пользователи интернета прокомментировали сносы в Риштанском районе. Я вам даю деньги, чтобы реализовать программу Обод кишлок. Вот результат твоей дружбы, господин Ганиев. Люди плачут, комментируя ситуацию, а там фотография президента, а не твоя. Ты как бессовестный Эрманов ходишь и говоришь снести, разрушить. Перед тем, как сносить здание, ты сначала снеси свою голову. Вы позорите Узбекистан на весь мир. В Узбекистане только ликвидировали детский труд, а теперь сети полны информациями о сносах. Слушайте вы, бессовестные. Я когда выделил деньги, я сказал, что надо обновить Риштан, но с согласием местных жителей. Надо было полностью удовлетворить их потребности. Господин Ганиев — опытный хоким. Ладно, Эрманов пришел в хокимият недавно, но Ганиев и Рузиев, вы предатели. Сможем ли мы с вами делать большие дела? Никогда. Потому что я даже боюсь поручать вам что-то. У вас нет знания, вы не читали книги и нормативно-правовые акты, подписанные президентом», — заключил президент.

Хокимы Кашкадарьинской, Ферганской и Хорезмской областей по поручению президента Шавката Мирзиёева публично извинились перед народом, главой государства, блогерами и международной общественностью за ошибки, допущенные при сносе имущества жителей и предпринимателей.

Minval.az