Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, дипломатические сотрудники и государственные СМИ нарушили правила в связи с освещением несанкционированных акций в Москве. В связи с этим МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне.

Она отметила, что американское посольство в России «активнейшим образом» было вовлечено в несанкционированные акции, которые прошли 3 августа в Москве.

«Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — подчеркнула Захарова.

Претензии к германской стороне связаны с публикацией Deutsche Welle призыва к москвичам выходить на акцию протеста.

3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ, задержаниями руководил бывший полковник украинского «Беркута» Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы.

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