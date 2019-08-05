Президент Гурбангулы Бердымухамедов впервые за более чем десять дней появился на государственном телевидении, сообщает Радио Азатлык.

Как передаёт программа «Ватан» туркменского телевидения Бердымухамедов во время своего отпуска занимается активным отдыхом.

В вечернем эфире был показан репортаж, как туркменский лидер ездит на велосипеде, прогуливается на лошади и стреляет из автоматического оружия.

Также, по сообщению государственного ТВ, Бердымухамедов за рулём спортивного автомобиля проехался по пустыне Каракум, доехав да горящего газового кратера Дарваза, больше известного, как «Врата Ада».

Это его первое появление на ТВ более чем за десять дней. Последний раз его показывали 24 июля после того, как распространились слухи о его смерти. Но кадры показанные 24 июля вызвали сомнения специалистов телевизионщиков, которые посчитали, что съёмки были идентичны тем, что были показаны в программе «Ватан» от 10 мая этого года.

Ранее официальные СМИ сообщали о том, что глава Туркменистана на целый месяц ушёл в трудовой отпуск – с 15 июля по 15 августа. Бердымухамедов в предыдущие годы не уходил на столь длительный отдых. Кроме того, даже когда он находился на отдыхе, государственные СМИ ежедневно сообщали о том, чем занят президент страны.

Долгое отсутствие президента из публичной жизни и медиа пространства породили различные слухи среди населения страны.

21 июля в социальных сетях появились сообщения о том, что глава государства скончался 20 июля из-за острой почечной недостаточности. В тот же день ​информационное агентство ТАСС сообщило, со ссылкой на посольство Туркменистана в России о том, что сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.

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