Соседи затопили квартиру заслуженного художника России Никаса Сафронова в Брюсовом переулке в Москве, где хранятся более 200 картин и сделан шикарный дорогостоящий ремонт. Коммунальный инцидент произошел ночью в субботу, 3 августа.

Авария была устранена только к полудню. В настоящий момент устанавливается ущерб, нанесенный произведениям искусства, которые хранились в жилище художника.

«Картины пытаемся сушить, рамочки испорчены, ремонт будет большой, будем как-то разбираться с ней», — цитирует Никаса Сафронова портал Starhit.

Minval.az