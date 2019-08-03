Агентство гражданской авиации Грузии с субботы ввело ограничения на полеты в небе над Тбилиси из-за многонациональных учений НАТО Agile Spirit-2019. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства 3 августа.

«С сегодняшнего дня введены ограничения на полеты. Впервые они были задействованы сегодня утром – с 09:30 до 11:30 (совпадает с бакинским — ред.). Сегодня планируется закрытие неба и во второй раз, но только поздно вечером – с 21:30 до 23:30», – сказала сотрудница пресс-службы.

Небо над Тбилиси будет закрытым также и в воскресенье, и в понедельник, 5 августа. Временной промежуток закрытия неба останется таким же, как и в субботу. Над Тбилиси также нельзя будет летать 7, 8 и 9 августа с 09:30 до 11:30 по местному времени.

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