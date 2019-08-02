Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил Fox News, что США не боятся новой гонки вооружений из-за выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Нет», — ответил Хоган на вопрос корреспондента о страхе перед гонкой вооружений. Представитель Белого дома пояснил, что это связано с тем, что у президента Дональда Трампа «хорошие отношения» с российским лидером Владимиром Путиным.

Хоган отметил, что ДРСМД — сделка времен холодной войны и Москва могла сохранить ее, о чем неоднократно говорил госсекретарь США Майк Помпео, уточняет РБК.

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