Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Ивано-Франковскую область обязал депутата от «Народного фронта» Андрея Иванчука профинансировать строительство дороги на 175 миллионов гривен, пишет «Украинская правда».

На совещании с местными властями Зеленский рассказал, что в пяти городах дорог нет с 1990-х годов. В свою очередь глава села Космач сообщил, что на дорогу к его населенному пункту требуется 175 миллионов гривен. Услышав это, президент обратился к депутату Иванчуку с вопросом, есть ли у него такая сумма на ремонт. Тот ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджет.

«У нас нет такого бюджета, чтобы построить сейчас все дороги. Но мы хотим помочь людям. Вы мажоритарщик, вас переизбрали. Вы можете найти 175 миллионов, помочь? <…> Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?» — спросил Зеленский.

«Я другой округ представляю, но я помогу», — ответил депутат.

По данным «Украинской правды», Андрей Иванчук избирался по 88-му избирательному округу. Село Космач, которое упоминалось в разговоре, расположено в 89-м избирательном округе, где победил мажоритарщик от пропрезидентской партии «Слуга народа» Владимир Тимофийчук.

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