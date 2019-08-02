Городской голова Киева Виталий Кличко прокомментировал, как относится к шуткам главы Офиса президента Андрея Богдана о себе.

В ответ на вопрос издания theБабель Кличко прислал мем о себе и экс-мэре Нью-Йорка и адвокате Трампа Рудольфе Джулиани.

В основе мема — фото Кличко с Джулиани в США, где они недавно встречались. Джулиани якобы говорит «Сейчас Трампу позвоню по поводу этого черта…». Похожую фразу сказал президент Владимир Зеленский, когда выгнал с рабочей встречи в Борисполе секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. Тогда Зеленский сказал «Сейчас [и. о. главы Службы безопасности Ивану] Баканову позвоню насчет этого черта».

Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан разместил в своем Facebook мем о Виталие Кличко.

Minval.az