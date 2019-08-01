Президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко встретились в неформальной обстановке в резиденции «Заславль» и обменялись подарками.

Узбекский лидер подарил белорусскому коллеге скульптуру хоккеиста. На спине — надпись «A. Lukashenko» и цифра «01». Причем скульптура — с секретом: в передней части корпуса открывается дверца, а внутри — герб и флаг Беларуси. С внутренней части — фотография Николая Лукашенко, младшего сына белорусского лидера, отмечает Sputnik.

Лукашенко преподнес Мирзиёеву вышиванку и тканое панно. Узбекский лидер также получил подарок и от Николая — статуэтку зубра, который является одним из символов Беларуси.

Официальные переговоры президентов состоятся во Дворце Независимости 1 августа.

Minval.az