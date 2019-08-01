Роберт Кочарян намечает свой реванш уже на осень

В Ереване — очередной сеанс игры мускулами. Начальник генерального штаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян отправился на границу Армении с Азербайджаном. Ему, как сообщает пресс-служба минобороны Армении, доложили об оперативной ситуации, уровне физической, боевой и морально-психологической подготовки личного состава, условиях несения боевого дежурства, инженерных и укрепительных работах на передовой, задачах, поставленных подразделениям. Сам начальник генштаба поиграл в демократизм и лично побеседовал с военнослужащими, проверил качество продуктов питания и т.д.

Другой вопрос, какие наставления и распоряжения господин Давтян и в прямом, и в переносном смысле привез в своем портфеле на границу. Эксперты напоминают: как правило, поездки ереванских бонз на передний край предшествуют очередным провокациям армянских агрессоров. А на участке границы, куда отправился господин Давтян, в последние дни и так было неспокойно. «Игру с огнем», напомним, начала сама Армения, устроив снайперские обстрелы азербайджанских позиций и военного автотранспорта, получила отпор, так что пресс-секретарь ее МИДа Анна Нагдалян потом на брифинге лила слезы, что на границе был убит один военнослужащий, а еще двое получили ранения. Худшие подозрения проявились уже через несколько часов — как

сообщает Госпогранслужба Азербайджана, азербайджанский пограничник получил ранения в результате нарушения режима прекращения огня с армянской стороны.

Очередная провокация на границе произошла на фоне явного роста внутриполитической напряженности в Ереване. О своих планах на реванш, причем уже нынешней осенью, в Ереване объявил экс-президент Армении Роберт Кочарян. Он дал интервью газете «Голос Армении», где прямо пообещал: «С таким качеством управления эта власть долго не продержится и не имеет перспективы переизбрания. При этом избиратель уже будет сыт по горло популистами и станет разборчивее в своем выборе». Все это, по мнению Кочаряна, вполне может произойти уже нынешней осенью. И хотя Роберт Седракович отметил по ходу важность (и возможность) «широкой консолидации здоровых сил» на оппозиционном фланге, понятно, что в центре этой «консолидации» он видит прежде всего себя.

А такой поворот дел по-настоящему пугает Пашиняна и его «ближний круг». Кочарян — сильный противник, искушенный в политических интригах. И, даже находясь под арестом, умудряется наносить Пашиняну весьма болезненные удары. «Народный премьер» может, конечно, обвинить в подлоге судью Давида Григоряна, который и принял решение освободить Кочаряна из тюрьмы, но это уже напоминает мелкую личную месть по принципу «кого достану». Более того, Кочарян располагает нешуточной поддержкой в Москве. «Аргументы и факты» посвящают Роберту Седраковичу статью под трогательным заголовком «Правосудие или месть? Как в Армении травят бывшего президента». Пространный репортаж ему посвятили несколько российских телекомпаний, в том числе РЕН-ТВ и «Мир». И самое главное, Никол Пашинян понимает: год назад, на пике своей революции, он мог раздавать избирателям самые щедрые обещания, но теперь уже настало время предъявлять конкретику, которой нет и не предвидится. «Бархат» в Армении закончился на удивление быстро, и в результате на повестке дня — реванш «карабахцев». Шансы на который растут опасными для Пашиняна темпами. Теоретически, конечно, это внутреннее дело Армении, но, во-первых, у власти в Армении вновь могут оказаться военные преступники и соучастники Ходжалинского геноцида, что вряд ли будет способствовать миру и спокойствию на Южном Кавказе. Во-вторых, это «внутреннее дело Армении» уже отозвалось выстрелами на границе с Азербайджаном и ранениями наших пограничников. В-третьих, в условиях нарастающей неустойчивости власти в Армении не приходится надеяться на реальное продвижение переговоров по Карабаху, и еще есть риск, что Ереван продолжит игру на обострение — сторонники Пашиняна будут таким образом пытаться отвлечь аудиторию от внутриполитических страстей.

И это еще не все. В своем нашумевшем интервью Роберт Кочарян весьма прозрачно обозначил «технологию» своего реванша, заявив, что, по его убеждению, вопрос власти в любом случае будет решаться на улице – на досрочных парламентских выборах. Как бы это должно означать «революцию наоборот», но эксперты советуют не забывать: Тем более что Пашиняну, напомним, так и не удалось «зачистить» оккупированный Карабах, где Кочарян и его сторонники могут рассчитывать и на политическую, и на силовую поддержку. А Кочарян еще 1 марта 2008 года не оставил сомнений в своей готовности решать политические вопросы при помощи автомата Калашникова и огня на поражение. И это если еще не вспоминать кампанию «точечных» убийств в 1997-1998 оду, когда тот же «карабахский клан» отстранял от власти Левона Тер-Петросяна и возводил на пост президента Роберта Кочаряна.

Как поведет себя в этой ситуации Никол Пашинян? Вряд ли он сдастся без боя и займется подготовкой «путей отхода». Премьер-министр Армении вполне может сделать ставку на раскол «карабахского клана», который далеко не так монолитен, как кажется, и где, кроме Кочаряна, наметились и другие претенденты на лидерство, и это не только Самвел Бабаян, который дважды оказывался в тюрьме за террор, но и действующий президент Армении Армен Саркисян. Более того, Кочарян в своем интервью уже высказался и по поводу попыток «экспорта революции» из Еревана в Ханкенди: «Надеюсь, этого не произойдет, несмотря на настойчивые усилия властей Армении. Досрочные выборы обычно являются отражением внутриполитического кризиса, признаков которого в Карабахе точно нет. Создавать там рукотворный кризис безответственно, это станет предательством национальных интересов» — и чего здесь больше — угрозы или страха — вопрос по меньшей мере открытый.

Словом, судьба власти в Армении решается, похоже, в Ханкенди. Однако попытка передела власти в оккупированном Карабахе вряд ли пойдет по даже относительно «бархатному» сценарию. Демократия на чужих оккупированных землях не водится и не приживается. К тому же отодвигать от власти предстоит бывших «полевых командиров» и военных преступников, для которых лучший способ решения всех вопросов — это очередь из «Калашникова», граната в окно и «адская машина» с часовым механизмом. Но в ответ силовой сценарий на оккупированных азербайджанских землях наша страна получает полное право и серьезное основание для собственной антитеррористчиеской операции и восстановления в Карабахе закона и порядка.

Самое примечательное, что это начинают осознавать и в Армении. Где местные эксперты уже озвучивают вопросы: «Баку пытается воспользоваться внутренним процессом в «Арцахе» (кавычки наши — Minval.az)?» Более того, здесь осознают: у Азербайджана есть для этого и правовые основания, и тем более военный потенциал. В Ереване, конечно, мечтали бы получить международные гарантии для продолжения оккупации чужих земель, но вынуждены сквозь зубы признавать: эту задачу армянской дипломатии решить не удалось. Теперь же на Армению сыпется один удар за другим: Франция аннулирует декларации о дружбе с оккупационными «властями» в Карабахе и развивает с Азербайджаном военное сотрудничество, США, к вящему ужасу армянского лобби, увеличивают военную помощь Азербайджану, сокращают — Армении и приостанавливают — карабахскому региону… Словом, сложился по ту сторону линии фронта невеселый расклад. Где отдельные политики и персоны выиграть, конечно, могут, но вот Армения как страна проигрывает при любом варианте.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az