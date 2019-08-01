Патриарх Русской православной церкви Кирилл заявил о наличии в России «храмоборцев», препятствующих строительству новых храмов. С таким заявлением предстоятель РПЦ выступил во время освящения Успенского собора в Саровской пустыни, сообщает Радио Свобода.

По словам патриарха, противники строительства церквей хотят вернуть страну в 1920-1930-е годы прошлого века, когда религия подвергалась гонениям со стороны властей.

«Сегодня у нас другая страна, другой народ, поэтому, пожалуйста, не мешайте нам», – заявил Кирилл.

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