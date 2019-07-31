В Анкаре рассчитывают, что вторая фаза поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 в Турцию будет осуществляться в 2020 году, сообщил начальник управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир.

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«Вторая фаза доставки С-400 может начаться в следующем году. Системами будет управлять Турция», — сказал Демир в эфире турецкого телеканала TGRT.

«Даже абсурдно спрашивать, будем ли мы контролировать эти системы. Конечно, будем», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

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