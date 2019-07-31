Около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон, чтобы совершить обряды, которые, по их мнению, помогут пролить дожди на горящую в Сибири тайгу. Об этом в среду ТАСС сообщил председатель правления межрегиональной организации шаманов «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев.

«На Ольхоне 4 августа соберутся около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Они совершат обряды, чтобы вызвать дожди на лесные пожары. Сейчас мы уточняем местности, где горят леса», — сказал Цырендоржиев.

Во вторник буддийские священнослужители-ламы также заявили, что готовы совершить обряды по призванию дождей на горящую тайгу, но отметили, что для этого им нужны «точные координаты пожаров».

Minval.az