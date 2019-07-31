Ереванская газета «Паст» пишет со ссылкой на свои источники, что «агитпроп» власти придумывает новые методы для обеспечения в социальных сетях и средствах массовой информации управляемой или хотя бы «сносной» информационной среды.

«В частности, как передал наш источник, соответствующим звеньям спущено указание проводить постоянный мониторинг и представлять властям список пользователей и информационных агентств, которые больше всего критикуют власти.

Поручено также рассылать «спам» на странице пользователей, «пожаловаться» и заблокировать, а в случае подобных атак на фейсбуковские страницы новостных сайтов возникают проблемы также в плане размещения рекламы в Facebook, что сокращает число просмотров, причиняя финансовый ущерб», — пишет газета.

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