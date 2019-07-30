Версия о том, что российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике «в результате ограбления, совершенного арабоговорящими бандитами», была придумана ​сотрудниками связанных с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным компаний. Об этом говорится в расследовании центра «Досье», у которого оказалась переписка сотрудников Пригожина в мессенджерах.

Расследователи выяснили, что версия о десяти напавших бандитах была озвучена сотрудниками Пригожина во внутреннем чате до того, как информация о личностях и количестве нападавших появилась в СМИ. Согласно договоренности участников чата,«главным источником информации должна быть местная полиция и посольство».

По данным «Досье», в круг задач компаний Пригожина входят не только не только распространение ложных версий убийства журналистов в СМИ, но и инструктаж российского посольства в ЦАР о том, как реагировать на запросы родственников погибших, а также написание формулировок заявлений правоохранительных органов России.

Так, в январе этого года представители СК сообщали, что журналистов «убили бандиты во время попытки ограбления». Как отмечает «Досье», для сотрудника ведомства «подобная формулировка в высшей степени юридически некорректна», и официальный представитель СК «не может не понимать разницы между преступлением против личности и преступлением против собственности».

При этом, пишет «Досье», версия об «обычном грабеже» опровергается многочисленными фактами. Прежде всего, в ЦАР за журналистами была организована слежка связанными с Пригожиным людьми, а характер их ранений «говорит о том, что убийство было преднамеренным и профессионально исполненным».

30 июля прошлого года журналист Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР на блокпосту на пути в Бамбари. Они отправились на съемку совместного с Центром управления расследованиями фильма о работе «ЧВК (частной военной компании — ред.) Вагнера».

Minval.az