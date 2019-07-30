Житель индийского штата Уттар-Прадеш загрыз укусившую его змею. Об этом сообщает Reuters.

Пресмыкающееся заползло в дом к мужчине по имени Радж Кумар, когда тот пил спиртные напитки. «Змея укусила его, — рассказывает отец пострадавшего Бабу Рам. — В ответ он укусил ее и разорвал на куски».

Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии. По какой причине ему стало плохо, не уточняется, однако известно, что змея не виновата: по свидетельству очевидцев, это был неядовитый уж.

«Случай определенно странный, — подтвердил лечащий врач Кумара. — Мне доводилось видеть людей, которых укусила змея, но что бы кто-то укусил змею сам, а потом принес ее с собой в сумке — это впервые».

Minval.az