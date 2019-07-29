Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал с семьей на отдых в Турцию. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, близкие к пограничной службе.

По данным собеседников издания, часть членов семьи вылетела из Украины на прошлой неделе. Другая улетела в воскресенье, 28 июля. По их словам, они отправились в Стамбул.

Один из собеседников добавил, что Порошенко также написал заявление об отказе от государственной охраны. «Украинская правда» уточняет, что экс-президент еще 26 июля сообщал изданию о своих намерениях отправиться отдыхать за границу.

Minval.az