Российская боевая авиация в Сирии проводит полеты в рамках боевой подготовки и для разведки, заявил начальник Главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской.

«Полеты авиации сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки», — сказал Рудской на брифинге в понедельник.

Он отметил, что российская авиабаза «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота «Тартус» функционируют в повседневном режиме.

«Группировка ВКС России в Сирии проводит мероприятия оперативной и боевой подготовки, находится в готовности к выполнению задач по противодействию терроризму», — сказал Рудской, слова которого приводит «Интерфакс».

Minval.az