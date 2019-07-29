Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального, посетившие его в больнице, не исключают «токсическое повреждение кожи и слизистых» российского оппозиционного политика «неизвестным химическим веществом». Об этом врач Анастасия Васильева написала в Facebook.

По ее словам, медиков практически сразу выпроводили из палаты, сославшись на то, что Навальный находится под арестом. Врачам пришлось осматривать политика, а также собирать жалобы и анамнез «через дверь», подчеркнула Васильева, расценив это как «настоящий абсурд».

Главный врач медучреждения Ольга Шарапова в телефонном разговоре заявила, что консультации посторонних медиков запрещены, добавила Васильева. При этом выявленные у Навального симптомы «соответствуют острому токсическому кератоконъюнктивиту», при котором «помощь должна быть оказана немедленно», отметила лечащий врач политика.

Независимого кандидата на выборах в Мосгордуму и политика Алексея Навального, арестованного на 30 суток, госпитализировали из-за острой аллергической реакции в воскресенье.

Пресс-секретарь Навального и Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш отметила, что за всю свою жизнь Навальный никогда прежде не испытывал аллергической реакции.

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