Радость Москвы по поводу продажи Турции С-400 сменяется тревогой

Продажа Россией Турции ЗРК С-400 «Триумф» остается главной «военно-технической новостью» по крайней мере в масштабах региона. Репортажей российских СМИ о посадках на военную базу «Муртед» в окрестностях Анкары российских же военных самолетов, доставляющих в Турцию эти самые «Триумфы», в ближайшие дни не будет — первый этап поставок завершен. Зато в разгаре — политическая дискуссия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на расширенной встрече Партии Справедливости и развития, председателем которой он является, пообещал, что новые зенитно-ракетные системы будут развернуты в апреле 2020 года — как ожидается, к этому моменту сами ЗРК будут смонтированы, а турецкие офицеры пройдут подготовку для работы на них.

США, в свою очередь, продолжают свои попытки убедить Анкару отказаться от полноценного развертывания этих ЗРК. По последним сообщениям, один из ближайших соратников американского лидера Дональда Трампа сенатор Линдси Грэм — республиканец от штата Южная Каролина — по просьбе главы государства провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и в ходе беседы призвал Анкару не вводить в строй С-400 «Триумф». «Я разделяю мнение тех, кто считает, что если они [Турция] не введут в строй С-400, то [США] не нужно будет вводить санкции. Надеюсь убедить Турцию не вводить систему [С-400] в строй в связи с тем, что это разрушительно действует на наши отношения», — отметил сенатор. В Анкаре предупреждают: если США не продадут Турции новейшие истребители F-35, то здесь найдут «другие варианты». Какие именно, не уточняется, но в России уверены: это могут быть прежде всего ее Су-57. Словом, Рособоронэкспорт строит планы и потирает руки, журналисты внимательно отслеживают пикировку между Анкарой и Вашингтоном, эксперты говорят о феноменальном политическом успехе России…

Но внезапно на этом фоне «военные новости на турецком направлении» взялся прокомментировать еженедельник «Звезда», входящий в одноименную «минобороновскую» медиагруппу. Строго говоря, комментировал он то, что на состоявшемся недавно во Франции Салоне-биеннале авиакосмической техники Ле Бурже турецкая авиастроительная корпорация TAI (Turkish Aerospace Industries) продемонстрировала полноразмерный макет истребителя пятого поколения, получившего условное пока название TF-X (Turkish Fighter, соответственно литера «X» означает по-английски «Экспериментальный»). Этот истребитель должен превзойти по своим параметрам российский Су-57. Российские эксперты не скрывают скепсиса: Турция никогда ничего подобного не разрабатывала и не производила, так что получится ли — большой вопрос.

Возможно, здесь надо было бы напомнить, что в Турции уже производят собственные РСЗО, крылатые ракеты, бронетехнику и многое другое. Но не это самое примечательное. Как отмечают российские военные эксперты, «самым важным и интересным моментом являются не только и не столько заявленные характеристики новой техники, а реальная сфера её использования», и желание Турции заполучить 250 тяжёлых ударных истребителей, предназначенных для завоевания господства в воздушном пространстве, как минимум, вызывает у них серьёзные опасения. Тем более что, для сравнения, ВВС РФ намерены в ближайшее десятилетие поставить на вооружение не более 76 единиц Су-57(сейчас сданы первые 10 аппаратов). А затем «минобороновский» еженедельник переходит к главному: «Зачем же Анкаре потребовалась такая сокрушительная сила? В настоящее время мы радуемся тому, что Турция берёт у России ЗРК С-400. Возможно, логика нашего соседа гораздо более прихотлива и по-восточному извилиста, чем нам это представляется. Турция — по-прежнему действующий и вполне активный член НАТО. А изучение техники вероятного противника — вещь вполне полезная и даже строго необходимая». Проще говоря, период бурной радости по поводу поставок С-400 Турции сменяется даже не скепсисом, а откровенным беспокойством.

И как это все понимать? С чем связана такая резкая смена настроений? Да еще по горячим следам восторженных репортажей?

А вот тут не обойтись без пояснения. В не такие уж далекие девяностые существовала популярная схема мошенничества, или, если угодно, «разводки»: «товар со скидкой и с нагрузкой». Будущей жертве радостно сообщали: вам невероятно повезло! Вы выиграли бесплатный СПА-курс в лучшем отеле Сочи! Но чтобы воспользоваться этим счастьем. Вам надо купить туда путевку. Вот и сделка по С-400 имела, если угодно, «второе дно». Продав Турции ЗРК С-400, в России не просто прогнозировали, что это может не понравиться США. Здесь, по всей видимости, делали и делают на «пикировку» между Вашингтоном и Анкарой более чем серьезную ставку. Даже о переговорах Линдси Грэма с Чавушоглу российская Gazeta.ru сообщила под кричащим заголовком: «Без единого выстрела: как С-400 разрушил отношения США и Турции». А наиболее резвые предрекали: не сегодня, так завтра Турция вообще выйдет из НАТО!

Справедливости ради, «выход Турции из НАТО» российские, а вслед за ними — и некоторые немецкие эксперты предрекают с завидной регулярностью. В качестве повода может использоваться все что угодно. Очередной взлет эта тема пережила после подавления в Турции путча «гюленистов» (то, что с пятидесятых годов, когда Турция вступила в альянс, она пережила несколько военных переворотов, что подобное случалось и в Греции, и в Португалии, из внимания «экспертов» как-то выпало). Здесь, конечно, нелишне вспомнить нашумевшее интервью телеканалу «Дождь», которое дал бывший премьер-министр России Сергей Степашин, кстати, один из соучастников карательной акции советской армии в Баку в январе 1990 года. Комментируя возможную реакцию Турции на ввод российских войск в Сирию, Сергей Вадимович взял и с армейской прямотой брякнул: «Если бы Турция не была членом НАТО, она никогда бы не позволила даже пальчиком пошевелить, иначе бы сегодня и пролив Дарданеллы, и Константинополь были бы российскими, прошу прощения». Представить себе более доходчивую рекламу членства в НАТО для турецкой, да и не только турецкой аудитории, честно говоря, трудно. Вряд ли в Анкаре заблуждаются насчет того, что, лишившись поддержки НАТО, страна станет куда более легкой «добычей» для Москвы. Тем более что и «зачистки» в Идлибе, и «Искандеры», подаренные Армении, дают здесь изрядную пищу для размышлений.

И в результате сегодня в России с удивлением замечают: события идут не по сценарию. Турция продолжает обмен репликами с США, но это скорее напоминает «торг на повышенных тонах», чем разрыв отношений. К тому же пикировка с США продолжается, но статус Турции как члена НАТО не ставят под вопрос ни в Брюсселе, ни в Анкаре.

А это для России не просто неудача, а стратегический просчет. Простаки ЗРК в Турцию идут в срок, но главной цели — раскола в НАТО — Москва не добилась и вряд ли добьется. А значит, если не сегодня, то завтра уже не мифические «солдаты НАТО», а вполне реальные офицеры турецких сил ПВО получат доступ к самым сокровенным тайнам новейших российских ЗРК, и еще, вполне возможно, поделятся ими со своими союзниками. Заявления турецких официальных лиц, что после приобретения Турцией российских «Триумфов» НАТО станет только сильнее, вполне возможно, были не только дипломатической риторикой. Так что, возможно, главное «разочарование» на турецком направлении для Москвы еще впереди

Нурани, политический обозреватель

Minval.az