По данным «ОВД-Инфо» на 15:15 по московскому времени (16:15 по Баку), у здания мэрии Москвы на Тверской улице задержаны 317 человек. Управление МВД по Москве сообщило о 295 задержанных.

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На акции за свободные выборы около мэрии Москвы задержаны 211 человек, сообщает издание «МБХ медиа». По словам корреспондента издания, полицейским по рации передают: «Вы смотрите, если это пресса, то пресса, а если просто на телефон снимают — забирайте сразу».

Корреспондент «Медузы» сообщил, что на Пушкинской площади полицейские применили дубинки.

Акцию около мэрии Москвы собирались провести независимые кандидаты в Мосгордуму, которые добиваются регистрации на выборах. Перед началом акции многие оппозиционные политики были задержаны — в их числе Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и Юлия Галямина, отмечает «Медуза».

У независимых кандидатов с 25 июля проходят обыски. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии — из-за серии уличных акций за свободные выборы в Москве.

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