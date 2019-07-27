В Яккабагском районе Кашкадарьинской области предприниматель облил бензином и поджёг заместителя хокима (главы администрации) района, который хотел снести его новый двухэтажный магазин и цех, сообщает Minval.az со ссылкой на узбекские СМИ.

Инцидент произошел на глазах сотен очевидцев.

Заместитель хокима Яккабагского района по вопросам строительства Мансур Туймаев, который пришёл в сопровождении около двадцати сотрудников ОВД, после того, как водитель бульдозера не стал выполнять приказ снести здание, сам подошёл к бульдозеру и направил его на магазин, который в это время работал.

Предприниматель, который попросил не сносить его магазин, так как ему ещё не выплатили денежной компенсации, увидев, что его просьбы не принял во внимание, облил бензином Туймаева и поджёг его. Окружающие смогли потушить загоревшегося заместителя хокима, чиновник был доставлен в больницу.

Бизнесмен, протестовавший таким образом, был арестован, а его сын и жена были доставлены в отделение милиции.

«Владелец магазина сказал, что у него большой кредит в банке, и он не даст снести магазин, пока не получит денежную компенсацию. Туймаева это разозлило, он подошел к бульдозеру, чтобы снести магазин. Владелец магазина сказал тому, чтобы он слез с бульдозера, и что в противном случае он его подожжет. Но заместитель хокима проигнорировал владельца и завёл машину. Владелец магазина, увидев это, облил Туймаева бензином, поджег спичку и просил в него. И вдруг в один миг кабину бульдозера охватило пламя, люди смогли потушить загоревшегося заместителя хокима. Затем его доставили в больницу», — сказал один из очевидцев.

Другой собеседник рассказал, что заместитель главы района Мансур Туймаев на протяжении нескольких месяцев изводил жителей Яккабагского района, выселяя и снося их дома и магазины, и что терпению людей пришёл конец.

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