Карабахские сепаратисты примут участие в разработке новой стратегии национальной безопасности Армении. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, пишут ереванские СМИ.

«Среда безопасности Степанакерта (Ханкенди – прим. «Минвала») и Еревана единая, и с учетом этого необходимо сформулировать документ, который обеспечит безопасность обоих государств на очень высоком уровне», — сказал Армен Григорян.

Он также отметил, что между Арменией и сепаратистами Карабаха были разногласия, которые сейчас удалось преодолеть.

«В данный момент отношения находятся в очень хорошем состоянии. Некоторые проблемы были, но они уже в прошлом», — добавил он.

Minval.az