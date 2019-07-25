В российском обществе не должно быть дискриминации богатых людей, и переход бизнесменов на госслужбу нельзя осуждать. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Ее слова приводит РБК.

Так Матвиенко отреагировала на вопрос о рейтинге самых богатых чиновников и депутатов, большинство мест в первой сотне досталось депутатам региональных парламентов. Глава Совфеда считает проблему преувеличенной. «Вы преувеличиваете масштаб этой проблемы, вы ее очень масштабируете и таким образом воспитываете у людей ненависть к богатым людям», — добавила она.

Вхождение предпринимателей во власть для продвижения собственных интересов спикер Совфеда назвала проблемой 1990-х годов. «Мы ее все эти годы лечили, и мы ее серьезно подлечили. Думаю, вы со мной согласитесь, что состоятельные люди не должны быть дискриминированы в обществе», — заключила она.

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