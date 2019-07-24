Как сообщал ранее Minval.az, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вылетел в Москву с российской авиабазы Кант. Экс-президент заявил, что решил вылететь с Канта, потому что в бишкекском аэропорту Манас его могли задержать.

Атамбаев заявил, что его визит краткосрочен — он переговорит с приглашающей стороной и вернется в Киргизию уже 25 июля. Кто именно его пригласил и что он собирается обсуждать, не уточняется.

Российский политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов прокомментировал изданию «Фергана» этот спешный визит Атамбаева в Москву:

«Поездка Алмазбека Атамбаева в Москву, очевидно, является результатом договоренности, достигнутой в ходе недавней встречи Владимира Путина и президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. В Москве не заинтересованы в разрастании внутреннего политического конфликта в Кыргызстане, связанного с противостоянием нынешнего и бывшего президентов и их сторонников, и именно это соображение было достаточно ясно доведено до Жээнбекова.

Есть основания полагать, что Жээнбеков мог в свою очередь попросить Путина довести те же соображения и до Атамбаева, для которого авторитет российского президента непререкаем. Если это так, то сегодня во второй половине дня, как это и анонсировал Атамбаев, скорее всего, состоится его встреча с российским президентом, в ходе которой киргизскому гостю объяснят недопустимость дестабилизации в Кыргызстане, к которой может привести нынешнее противостояние.

С этим месседжем Атамбаев и вернется в Бишкек уже 25 июля. Такого рода вынужденное вмешательство Москвы в очередной внутрикиргизский конфликт вновь подтверждает, что — плохо это или хорошо, — но только Кремль является главным рефери и главной политической инстанцией, к которой обращаются киргизские политики, чтобы договориться друг с другом», — считает Дубнов.

Minval.az