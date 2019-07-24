Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Грузия должна публично извиниться за негативные высказывания в отношении России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Это нас возмутило. Считаем, что руководство Грузии, президент Грузии должны извиниться перед гражданами нашей страны. Если вы публично нахамили, так публично надо отвечать», — сказал он.

Володин добавил, что заявления грузинской стороны о том, что Россия является агрессором, недопустимо.

Володин так же заявил, что если Грузия продолжит такое поведение, то «России есть, чем ответить». По его словам, нельзя подобным образом строить отношения с Россией, которая не давала Грузии «ничего, кроме добра».

Спикер добавил, что Россия многое делает для Грузии. В частности, доля ее участия в грузинском товарообороте составляет 20% ВВП.

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