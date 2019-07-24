Литва готова выделить один миллион евро на восстановление школы в городе Авдеевка в Донбассе. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, сообщает Lenta.ru.

Решение было принято во время визита делегации из Литвы в Донбасс. Их сопровождали председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко и представители Украинского Союза промышленников и предприятий.

Всего на восстановление школы, по оценкам администрации Донецкой области, потребуется 63 миллиона гривен (2,2 миллиона евро). Директор Департамента развития сотрудничества Министерства иностранных дел Литвы Виолетта Мотулайте пообещала выделить один миллион евро. На эту сумму будут организованы закупка и монтаж оборудования для учебного процесса, пищеблока и строительство спортивной площадки.

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