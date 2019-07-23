Российский издатель книги израильского футуролога Юваля Харари «21 урок для XXI века» изменил в тексте фрагмент про постправду. Описывая это явление в оригинальном тексте, автор приводит пример аннексии Крыма и комментарии президента России Владимира Путина о том, что на полуострове нет российских военных. В переводе фрагмент заменен на заявление о том, что президент США Дональд Трамп регулярно делает ложные заявления. Об этом сообщает Радио Свобода.

На то, что в книгу внесены изменения, ранее обратил внимание в Facebook издатель Дмитрий Кузьмин. Он указал на отличие отрывка книги на русском языке, который журнал «Афиша» опубликовал на своем сайте, от соответствующего отрывка в англоязычной версии.

В англоязычной версии глава под названием «Постправда» начинается так: «Сегодня нам постоянно твердят, что мы живем в новую, пугающую эпоху «постправды», окруженные ложью и вымыслом. Примеры этого найти несложно. Так, в феврале 2014 года российские спецназовцы без опознавательных знаков вторглись в Украину и захватили ключевые объекты в Крыму. Российское правительство и президент Путин лично отрицали, что это были российские военные…»

В российской версии книги вместо примера с Путиным, автору приписывается другой текст: «Так, по подсчетам газеты Washington Post, за время после своей инаугурации президент Трамп сделал более 6000 ложных публичных заявлений».

Комментируя перевод для телеканала RTVi, Харари заявил, что сам разрешил изменить этот отрывок. Он заявил, что разрешает менять примеры в недемократических странах, чтобы не отталкивать читателя.

«Моя главная задача – сделать так, чтобы содержащиеся в этой книге идеи об угрозе диктатуры, экстремизма и нетерпимости достигли широкой и разнообразной аудитории. Это касается в том числе аудитории, которая живет в недемократических режимах. Некоторые примеры в книге могут оттолкнуть этих читателей или вызвать цензуру. В связи с этим я иногда разрешаю менять некоторые острые примеры, но никогда не меняю ключевые тезисы в книге», – заявил историк.

По чьей инициативе был изменен фрагмент текста, не сообщается. Выпустившее книгу в России издательство «Синдбад» не комментировало ситуацию.

Юваль Ной Харари – израильский историк и футуролог, прославившийся книгой «Sapiens: Краткая история человечества». В «21 уроке для XXI века» автор пытается оценить возможность для человека жить в обществе, перегруженном информацией.

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