Российские власти намерены смягчить миграционное законодательство и дать возможность получить в упрощенном порядке разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ) более широкому кругу иностранцев. Одновременно срок рассмотрения заявлений на выдачу РВП должен сократиться с полугода до четырех месяцев, а вид на жительство — стать бессрочным. Об этом пишет российская «Парламентская газета».

Такой законопроект, подготовленный правительством РФ, Государственная Дума планирует обсудить в третьем чтении на пленарном заседании сегодня, 23 июля.

В частности, правом получить РВП вне квоты предлагают наделить граждан, которые:

— родились на территории России;

— являются гражданами Украины или лицами без гражданства и имеют статус беженца или временное убежище в РФ;

— переселяются в Россию на постоянное жительство в рамках международного договора о регулировании процесса переселения и защите прав беженцев, который заключен с Азербайджаном, Туркменистаном, Латвией, Грузией, Арменией и другими государствами.

Право оформлять ВНЖ без предварительного получения РВП хотят дать ряду категорий иностранцев, в числе которых:

— граждане, родившиеся в РСФСР и в прошлом имевшие гражданство СССР;

— дети, родившиеся на территории России, чьи родители-иностранцы имеют вид на жительство;

— граждане, чьи родители или дети имеют гражданство РФ и постоянно здесь проживают;

— иностранцы, проработавшие в России не меньше полугода в качестве квалифицированных специалистов;

— проживающие на территории страны лица, у которых было прекращено гражданство РФ (кроме осужденных по тяжким статьям УК РФ, прежде всего за терроризм);

— иностранцы, с отличием окончившие российские вузы.

Поскольку вид на жительство станет бессрочным, кабмин предлагает повысить размер государственной пошлины за его выдачу — с 3,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей.

Комментируя документ, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что люди, связанные с Россией «своими корнями и говорящие на русском языке, а также те, у кого здесь живут родные, кто получил здесь образование и готов работать на благо страны», не должны сталкиваться с бюрократической волокитой. Он напомнил, что подготовить необходимые для этого изменения в законодательство поручил президент России Владимир Путин.

Minval.az