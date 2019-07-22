Как сообщает туркменский оппозиционный портал «Хроники Туркменистана», исчезновение Гурбангулы Бердымухамедова из информационного пространства страны связано не с его кончиной, а с тяжелой болезнью его матери.

По данным портала, мать правителя Туркменистана Огулабат Бердымухамедова уже десять дней находится на лечении в Германии. Ее состояние оценивается как тяжелое. Именно 10 дней назад Бердымухамедов пропал из поля зрения. 15 июля государственные телеканалы сообщили, что он отправился в отпуск, который посвятил написанию очередной книги. В то же время журналисты «Гундогара» сообщили, что президентский самолет 12 июля приземлился в Германии. Местные СМИ отмечают, что Бердымухамедов не появлялся на публике около двух недель.

Другие источники вчера сообщили о скоропостижной кончине президента Туркменистана. Причиной смерти называлась острая почечная недостаточность.

Напомним, что директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Ранее эксперт в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявил, что Бердымухамедов умер на днях во время отпуска. Рубаев сослался на бизнесменов, которые якобы узнали об этом от источников из спецслужб.

Позже политолог сообщил, что эта информация не подтвердилась.

Minval.az