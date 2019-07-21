Спикер Верховной Рады восьмого созыва Андрей Парубий пришел голосовать на досрочных выборах в парламент, но забыл паспорт. Об этом пишет «РБК-Украина».

Парубий голосует на избирательном участке в киевском Доме Офицеров. Для того, чтобы проголосовать, ему пришлось сначала дождаться помощника, который привез ему паспорт, а затем отстоять очередь для получения бюллетени. Несмотря на длительное ожидание, в разговоре с журналистами он сказал, что настроение у него «боевое».

Украинский политик не решился спрогнозировать результаты выборов по одномандатным округам, потому что «фавориты идут плечо в плечо». «Разгромных побед, как на предыдущих выборах, я не ожидаю», — признался он.

ндрей Парубий идет на выборы в Верховную Раду вторым номером в списке партии «Европейская солидарность» (ранее — «Блок Петра Порошенко»). Согласно данным последнего опроса украинской социологической службы «Рейтинг», «ЕС» готовы поддержать около 7,5 процентов избирателей, что обеспечит представителям партии порядка 20 мест в парламенте.

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