Официальный представитель грузинского МИД Владимир Константиниди заявил, что в Грузии полностью обеспечена безопасность российских туристов.

«В связи с вопросами безопасности хочу вам сказать, что в Грузии полностью обеспечена безопасность иностранных, в том числе и российских граждан, а также туристов, поскольку Грузия является безопасной страной, что подтверждено Евросоюзом и отображено в разных международных рейтингах», — цитирует его ТАСС.

Константиниди добавил, что для улучшения грузино-российских отношений необходима работа в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Minval.az