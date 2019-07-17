Во времена СССР в Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала «112 Украина».

«Тогда не такие были наглые чиновники, сейчас гораздо хуже, чем тогда. Вы думаете, (была. — ред.) какая-то разница между больницами, которые сейчас и в коммунистическое время? В коммунистическое время они были намного лучше, то есть те же самые больницы, только чуть-чуть лучше или намного лучше, и у пациентов не брали деньги. Сейчас у нас те же самые больницы, только намного ухудшили. Все абсолютно то же самое, только сейчас дерибанят в тысячи раз больше, чем тогда», — посетовал Саакашвили.

Политик выступил против переименования улиц в Украине в рамках декоммунизации и заявил, что «декоммунизация должна произойти в головах». Он также добавил, что единственными «символами СССР» в стране остаются «разруха, в том числе разруха в голове, а также отсутствие развития».

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