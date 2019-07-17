Правительство Армении ведет переговоры по поводу участия российской стороны в строительстве новой АЭС в республике.

Об этом вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил РИА Новости.

«У нас энергетическая система построена на трех столпах – атомная энергетика, термальная энергетика и гидроэнергетика», — пояснил вице-премьер.

По его словам все три источника дают почти равные доли генерации энергии. В этом контексте Авинян подчеркнул, что Армения не собирается отказываться от атомной энергетики.

«Мы продолжим, и уже сейчас рассматриваем возможности строительства новой атомной станции, после закрытия Мецаморской АЭС», — добавил он.

По его словам, армянская сторона уже обсуждает с российскими партнерами эту перспективу.

Minval.az