Граждане России, находящиеся в Грузии, провели акцию протеста «Я не Гаврилов» перед зданием парламента Грузии. Участники акции выразили поддержку антироссийской акции грузинской молодежи. Акция была организована «Свободной Россией». В ней также участвовали несколько граждан Украины.

«Сюда пришли мирные граждане России и Украины, чтобы выразить свое отношение к текущим событиям между Россией и Грузией. Главное, я хочу сказать тем, кто смотрит и читает информацию в России, что в Грузии все спокойно. Если вы приедете в Грузию, чтобы изучить ее культуру, историю и природу, и если ваше сердце открыто, к вам будут относиться с любовью.

Я живу здесь шесть месяцев и вижу, насколько дружелюбны грузины. В Тбилиси я могу свободно задавать вопросы на русском языке, даже в Сванетии или Батуми. Никто не создает мне проблемы только потому, что я говорю на русском. Не верьте российской пропаганде, как будто это в Грузии царит русофобия», — заявил участник акции Левшиц Никалаик.

Участники акции держали плакаты: «Устал от Путина, отдохни в Грузии», «К русским здесь относятся лучше чем в России», «Путин и Кремль запомните: Абхазия и Самачабло это Грузия».

Акция была спланирована через социальные сети.

«Граждане России у парламента в Тбилиси стояли вместе с лидерами протестов против оккупации. Россияне, грузины, … — за правду. За единую Грузию. За свободную Россию. Я не Гаврилов! Путин оккупирует 20% Грузии. #TiredofPutinSpendYourSummerinGeorgia», — заявил руководитель «Свободной России» в Грузии Егор Куроптев.

«Думаю, на постерах все сказано. Добавлю лишь то, что эти люди жертвуют большим, нежели мы. Стоять на стороне правды для них значит, что они не смогут вернуться домой еще долго. Огромное им спасибо», — заявил один из организаторов молодежного протеста в Тбилиси Зураб Бердзенишвили.

Minval.az