Россия и Турция договорились снять совместный художественный фильм о дипломатических отношениях между двумя странами. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Переговоры о сотрудничестве деятелей искусства состоялись во время Российско-турецкого форума общественности (РТФО).

Будущую картину планируют приурочить к 100-летию обоюдного признания РСФСР и Турецкой Республикой друг друга, которое состоялось 3 июня 1920 года.

По словам главного редактора международных новостных каналов Телерадиокомпании Турции Сердара Карагеза, турецкая сторона согласна взять на себя материальное обеспечение съемок.

«Мы готовы поддержать проект финансово и технически. При этом мы хотим, чтобы он был интересен не только российскому и турецкому зрителю, но и всем миру», — рассказал Сердар Карагез.

В свою очередь, генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин выразил готовность написать интересные сценарии для картины. По его словам, основная идея фильма показать носителей двух разных культур, которые объединяют весь мир.

Minval.az