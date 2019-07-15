В центре Москвы на Трубной площади началась акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Накануне кандидаты анонсировали ежедневные встречи на площади в 19:00 вплоть до выборов 8 сентября.

К месту проведения акции приехали несколько автобусов полиции, в соседний двор заехали три автомобиля Росгвардии, сообщает «Дождь».

Также на Трубную площадь пришли активисты прокремлевского движения SERB, между ними и участниками акции произошла словесная перепалка.

На акции выступили кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь, Сергей Митрохин, Иван Жданов, Александр Соловьёв, Максим Круглов, Константин Янкаускас. Они заявили о том, что члены избирательной комиссии идут на фальсификации с целью не допустить их к выборам. Оппозиционеры призвали всех выходить на акцию каждый день.

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