Служба государственной безопасности Грузии задержала гражданина Армении по факту незаконного обращения с радиоактивными веществами и нарушения таможенных правил.

В департаменте контрразведки Службы государственной безопасности началось расследование по факту незаконного обращения с радиоактивными веществами и нарушения правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, на основании сигнала тревоги, зафиксированного порталом по обнаружению радиации на контрольно-пропускном пункте «Садахло».

«Следствие установило, что грузовой микроавтобус под управлением гражданина Армении пытался перевести из Армении в Российскую Федерацию через Грузию вещество «торий», расфасованное по четырем сверткам. В результате проведенной экспертизы установлено, что общий вес свертков составляет 71,63 кг, и они содержат радиоактивный изотоп «торий 232», который относится к категории ядерных материалов, передает портал «Грузия-онлайн».

«Мощность облучения на поверхности свертков составляла около 18 мкЗв/час. Примечательно, что максимальная безопасная мощность составляет 0,5 мкЗв/час. Изъятое вещество представляет угрозу для жизни и здоровья человека. В процессе расследования был задержан владелец груза, гражданин Армении Милитос М., которого Тбилисский городской суд приговорил к заключению», — заявляют в СГБ Грузии.

По информации ведомства, расследование ведется по факту незаконного обращения и перевозки радиоактивных материалов (по первой части статьи 230 и четвертой части статьи 241 УК Грузии, что предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Расследование ведет Главное следственное управление департамента контрразведки Службы государственной безопасности.

Minval.az