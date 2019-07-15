Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил отказаться от предложения премьер-министра Молдавии Майи Санду «возглавить команду реформаторов» в Кишиневе. Об этом он заявил в ходе ток-шоу «Оппозиция» на телеканале «Україна».

«Еще ее [Санду] предшественник и некоторые его ребята предлагали мне стать даже премьер-министром Молдовы. На что я сказал, что я не премьер-министр по вызову, при всем уважении к молдаванам, и я буду заниматься борьбой с ворами там, где я живу», — заявил политик.

Саакашвили рассказал, что «ребята из его команды», могут действительно отправиться в Кишинев, однако сам он предпочитает оставаться в Киеве и участвовать в политической борьбе на Украине.

Ранее стало известно, что Санду хочет привлечь Саакашвили к проведению реформ в стране. Она выразила мнение, что его команда даст «квалифицированные советы, как реформировать молдавскую систему юстиции и прокуратуры».

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